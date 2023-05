Ascolti tv, come è andata l'ultima puntata di Luce dei tuoi occhi 2

Luce dei tuoi occhi 2 chiude e vince gli ascolti della prima serata di ieri, mercoledì 17 maggio. L'ultima puntata della fiction di Canale 5 - con Anna Valle e Giuseppe Zeno - ha ottenuto 2.957.000 telespettatori e il 18,1% di share. Seconda posizione per Rai 3 che con Chi l'ha visto?, che ha registrato 1.972.000 telespettatori e uno share del 12%, superando il film in onda su Rai 1, The Help, visto da 1.834.000 telespettatori pari all'11,5% di share.

Ascolti tv di mercoledì 17 maggio: prime time

Appena fuori dal podio Italia 1 che con il film Pirati dei Caraibi – Ai Confini del Mondo ha conquistato 953.000 telespettatori con il 6,6% di share, mentre su Rai 2 The Good Doctor ne ha raccolti 996.000 con il 5,4% di share. Controcorrente su Retequattro ha registrato 836.000 telespettatori e il 5,9% di share e La7 con Sacrificate Cassino! ha interessato 537.000 telespettatori e il 3,2% di share. Chiudono la classifica del prime time di ieri Tv8 con Monuments Man, seguito da 336.000 telespettatori pari a uno share del 2% e Nove con Brick Mansions, che ha raccolto davanti al video 334.000 telespettatori a uno share dell'1,9%.

Ascolti tv di mercoledì 17 maggio: le altre fasce

Rai 1 vince la gara degli ascolti dell'access prime time grazie Cinque Minuti con Bruno Vespa, visto da 4.418.000 telespettatori con il 22,4% di share e, a seguire, Affari Tuoi' con 4.525.000 telespettatori e il 22,7% di share. Su Canale 5 Striscia la notizia ha totalizzato invece 3.485.000 telespettatori e il 17,5% di share. Anche nel preserale Rai 1 ha dominato con L'Eredità visto da 3.843.000 telespettatori pari al 25,2% di share, mentre Canale 5 con Avanti un altro! Story ha conquistato 2.651.000 telespettatori pari al 18,1% di share.

Nel complesso le reti Rai hanno prevalso nella prima serata, con 7.702.000 telespettatori e il 39,66% di share, e nell'intera giornata con il 40,61% e 3.466.000 telespettatori. Ai canali Mediaset è andata invece la seconda serata con 3.908.000 telespettatori e il 42% di share.