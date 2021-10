Ascolti tv, chiude bene Luce dei tuoi occhi

Una seconda stagione di Luce dei tuoi occhi non è stata ancora ufficializzata da Mediaset, ma il via libera potrebbe arrivare a stretto giro. La fiction di Canale 5 ha infatti salutato il prime time con un'ultima puntata che ha conquistato l'Auditel del mercoledì sera. Dinanzi ad un turno infrasettimanale di Serie A, con Roma, Inter e Lazio contemporaneamente in campo, Luce dei tuoi occhi ha interessato 3.348.000 telespettatori, con uno share del 16,8%. Un buon risultato per Anna Valle, qui negli abiti di un'étoile di fama internazionale, e Giuseppe Zeno, diretti da Fabrizio Costa.

Male Italia 1

Sconfitto su Rai1 Mio fratello rincorre i dinosauri, film del 2019 tratto dall'omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol visto da 3.246.000 telespettatori, con uno share al 15,1%. Medaglia di bronzo per Chi l'ha visto su Rai3, con 1.923.000 telespettatori e il 9,6% di share, mentre continua a faticare Honolulu. Il programma comico di Italia 1 si è fermato al di sotto del milione di telespettatori, con appena il 4,6% di share. Su Rai2 Il Cacciatore è stato visto da 900.000 telespettatori (share 4,1%), mentre la sfida dei talk è stata vinta da La7.

La7 e i talk

Non è l'Arena ha interessato 753.000 telespettatori (share 4,4%), seguito dai 555.000 telespettatori di Zona Bianca su Rete 4 (share 3,3%) e dai 293.000 telespettatori di Accordi e Disaccordi su Nove (share 1,3%). La replica di X Factor 2021, comunque in prima tv in chiaro su Tv8, è stata vista da 592.000 telespettatori, con uno share al 2,9%.