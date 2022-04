Ascolti tv: chi ha vinto tra Nero a metà e L'Isola dei Famosi

Gli ascolti tv di lunedì 18 aprile 2022 consegnano una vittoria abbastanza schiacciante a Rai1, che con la fiction Nero a metà ha conquistato 3.788.000 spettatori pari al 18.5% di share. Al secondo posto, non poco distante, L'Isola dei Famosi, che su Canale 5 ha registrato invece 2.192.000 spettatori pari al 16% di share. Terzo piazzamento per Made in Sud, su Rai2, con 1.362.000 spettatori pari all'8.2% di share.

Numeri in calo sia per la serie tv con Claudio Amendola - che la scorsa settimana aveva superato i 4 milioni di spettatori con il 21% di share - che per il reality, ma le festività di Pasqua hanno sicuramente inciso nei risultati, con una platea televisiva probabilmente più scarna.

Ascolti tv di lunedì 18 aprile 2022: prime time

A seguire tra gli altri ascolti del prime time: