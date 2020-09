Ascolti tv, Amendola batte il Gf Vip di Signorini: ottimo esordio per Antonella Clerici

'Nero a metà' conferma il successo dello scorso anno e continua a conquistare la vetta dell'Auditel anche in questa seconda stagione. La quarta puntata della fiction con Claudio Amendola, in onda su Rai1, ha vinto il prime time di lunedì 28 settembre grazie a 4.862.000 spettatori con il 19.21% di share nel primo episodio e 4.524.000 spettatori con il 21.75% nel secondo.

Su Canale 5, invece, il 'Grande fratello Vip 5' (in onda fino all'1.10 di notte) ha totalizzato 3.130.000 spettatori con il 19.76% di share. Terzo piazzamento per 'Presa Diretta' su Rai3, con 1.529.000 spettatori e il 6.35% di share.

Ascolti tv di lunedì 28 settembre: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Boss in Incognito' su Rai2 (1.484.000 spettatori, share 6.17%), 'The Foreigner' su Italia 1 (1.463.000 spettatori, share 6.36%), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (863.000 spettatori, share 4.83%), 'Gomorra 3' su Tv8 (639.000 spettatori, share 2.7%), 'Sette Anni in Tibet' su La7 (469.000 spettatori, share 2.28%), 'The Untouchables - Gli intoccabili' sul Nove (347.000 spettatori, share 1.58%).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ascolti tv, ottimo esordio di Antonella Clerici nel daytime

Un ritorno, ma per certi versi un esordio quello di Antonella Clerici al timone del mezzogiorno di Rai1 - dopo una pausa lunga due anni - con un programma nuovo, un cooking show che strizza l'occhio al talk show. La prima puntata di 'E' Sempre Mezzogiorno' è stata vista da 1.857.000 spettatori con il 15.38% di share.