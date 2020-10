Ascolti tv, 'Io ti cercherò' vince ma in share è pareggio con il Grande Fratello Vip

Buon esordio per 'Io ti cercherò'. La nuova fiction di Rai1 con Alessandro Gassmann vince gli ascolti della prima serata di lunedì 5 ottobre grazie a 5.159.000 telespettatori e il 20,14% di share nel primo episodio, e 4.546.000 e il 21,2% nel secondo. In share, però, è testa a testa con il Grande Fratello Vip, che su Canale 5 ha registrato 3.390.000 spettatori pari al 20,56% di share. Al terzo posto Rai2 con 'Jumanji - Benvenuti nella giungla', che ha conquistato 1.428.000 telespettatori con il 5,97% di share.

Ascolti tv di lunedì 5 ottobre: prime time

A seguire gli altri programmi della prima serata di ieri: su Italia 1 'Le Iene presentano: Mario Biondo, un suicidio inspiegabile' (1.314.000 telespettatori, share 6,39%); su Rai3 'PresaDiretta' (1.263.000 telespettatori, share 5,2%); su Retequattro 'Quarta Repubblica' (978.000 telespettatori, share 5,36%); su Tv8 'Gomorra - La serie' (546.000 telespettatori, share 2,28%); su Nove 'The Rock' (467.000 telespettatori, share 2,18%); su La7 'Grey's Anatomy' (449.000 telespettatori, share 2,09%).

Ascolti tv di lunedì 5 ottobre: Antonella Clerici cresce nel daytime

'É sempre mezzogiorno' segna il 3.3% con 1.519.000 spettatori, contro i 1.455.000 di Forum, su Canale 5, che però vince in share con il 17.3%. Il dato da evidenziare è la crescita del nuovo programma di Antonella Clerici, che ha accettato la sfida del mezzogiorno di Rai1, sottotono da due anni. La conduttrice ha preso il testimone di una fascia in sofferenza e gli ridà ossigeno, registrando - in media - due punti in più rispetto a 'La Prova del Cuoco'.

Ascolti tv di lunedì 5 ottobre: le altre fasce

Nell'access prime time 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' su Rai1 ha incassato 4.993.000 telespettatori e il 18,94% di share, mentre 'Striscia la Notizia' su Canale 5 ne ha ottenuti 4.629.000 con il 17,5%. Anche nel preserale Rai1 è vincente con 'L'Eredità', visto da 4.143.000 telespettatori pari al 21,31%, contro 'Caduta Libera!' di Canale 5 che ne ha totalizzati 3.401.000 con il 18,34% di share. Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 9.355.000 telespettatori e il 36,18% di share, e le 24 ore con 3.680.000 e il 36,04%. Ai canali Mediaset è andata invece la seconda serata con 5.128.000 telespettatori e il 43,84% di share.