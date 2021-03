Ascolti tv, Makari chiude in bellezza: urge la seconda stagione

Quasi 6 milioni e mezzo di spettatori e il 26% di share per l'ultima puntata della fiction di Rai Uno. Secondo posto per L'Isola dei Famosi

Considerando i numeri a cui le fiction Rai hanno ormai da qualche anno abituato l'Auditel, 'Makari' era l'ennesimo successo annunciato. Eppure la serie con Claudio Gioè si è spinta oltre, non solo registrando ascolti al di sopra delle aspettative ma creando quell'affezione nel pubblico che solitamente arriva dopo una lunga serialità. Quattro puntate sono bastate al giornalista Saverio Lamanna per imporsi tra i personaggi più amati del piccolo schermo e destinati ad avere lunga vita. La seconda stagione, considerando il boom di ascolti e il finale aperto, sembra una conseguenza naturale (anche se nessuno si è ancora sbilanciato, né in Rai né in Palomar, la casa di produzione), e ci sono ancora due romanzi di Gaetano Savatteri - 'papà' del personaggio - da cui partire.

L'ultima puntata di 'Makari', lunedì 29 marzo, è stata seguita da 6.451.000 spettatori e il 26.3% di share. Resta al secondo posto, ma cresce, 'L'Isola dei Famosi' su Canale 5, con 3.394.000 spettatori e il 18.8% di share. Terzo piazzamento per l'ultimo appuntamento della stagione con 'Presadiretta', visto da 1.628.000 spettatori con il 6.3% di share.

Ascolti tv di lunedì 29 marzo: le altre fasce

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'XXX - Il ritorno di Xander Cage' su Italia1 (1.487.000 spettatori, share 5.9%), 'Stasera Tutto è Possibile' su Rai2 (1.122.000 spettatori, share 5%), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (1.007.000 spettatori, share 4.7%), 'Il processo di Norimberga' su La7 (636.000 spettatori, share 3.2%), 'Alessandro Borghese - 4 Ristoranti' su Tv8 (515.000 spettatori, share 1.9%), 'Breakdown - La trappola' sul Nove (393.000 spettatori, share 1.5%).