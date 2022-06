Ascolti tv: Una Voce per Padre Pio e Tu si que vales, chi ha vinto

Sabato 25 giugno la zia della tv italiana, Mara Venier, è tornata nel piccolo schermo dopo il finale di stagione di Domenica In per presentare, su Rai1, Una Voce per Padre Pio. Lo show in onda da Piazza Santissima Annunziata di Pietralcina è stato il programma più visto di tutta la serata, al secondo posto la replica della finale del 2019 di Tu Si Que Vales (su Canale 5).

Gli ascolti del prime time di sabato 25 giugno

Mara Venier regina della prima serata di sabato con le storie di devozione e fede andate in onda su Rai1 ben 2.024.000 spettatori pari al 16.8% di share. La replica della finale di Tu Si Que Vales del 2019 è stata vista da 1.697.000 spettatori e con lo share del 17.2% si aggiudica il secondo posto.

Italia Uno con il film Transformers – La vendetta del caduto è stata vista da 577.000 spettatori con il 4.9% share; Nessuna bugia su Rai2 invece ha totalizzato 811mila spettatori con il 6.1% di share. Rei3 con Sapiens – Un solo Pianeta supera Rai2 e si posiziona terza in classifica con 932.000 telespettatori con il 7.2% di share. Rai4 con Escobar da 265.000 spettatori pari al 2%.

Rete4 aveva in programmazione Lo chiamavano Bulldozer, il film ha totalizzato 610.000 spettatori con il 4.9% di share. 602.000 spettatori e il 4.6% di share per La7 con Un colpo perfetto ha registrato. Flight su TV8 è stato visto da 319.000 spettatori, 2.6% di share. Sul Nove Maurizio Minghella – Il Predatore è stato seguito da 185.000 spettatori.

Grande successo per Techetechetè che dal 15 giugno sta continuando a collezionare successi nell'access prime: anche ieri sera, infatti, è stato seguito da 2.567.000 spettatori pari al 19.3% di share.