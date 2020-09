Ascolti tv, 'Imma Tataranni' stravince su Renato Zero: record assoluto per 'Il Paradiso delle Signore'

'Imma Tataranni' imbattibile anche in replica. La fiction di Rai1 ha conquistato il prime time di martedì 29 settembre grazie a 3 milioni e 581 mila spettatori con il 16,7% di share. Al secondo posto lo show di Enrico Brignano 'Un'ora sola vi vorrei', in onda su Rai2, con 1 milione e 763 mila spettatori e il 7,4% di share, mentre la lunga serata celebrativa per i 70 anni di Renato Zero, 'Zero il folle', su Canale 5, è stata seguita da 1 milione e 570 mila spettatori con il 10,5% di share.

Ascolti tv di martedì 29 settembre: prime time

Tra gli altri programmi del prime time: il film 'The war - Il pianeta delle scimmie', visto su Italia 1 da 1 milione e 336 mila spettatori con il 6,8% di share; 'Dimartedì' su La7 è stato seguito da 1 milione e 124 mila spettatori con il 5,6% di share, stesso share per 'Cartabianca' che su Rai3 ha registrato 1 milione e 114 mila spettatori; su Rete4, invece, 976 mila spettatori per 'Fuori dal coro'.

Ascolti tv di martedì 29 settembre: record per 'Il Paradiso delle Signore'

Da segnalare nel pomeriggio 'Il Paradiso delle Signore'. La soap di Rai1 ha segnato il suo record assoluto con 2 milioni e 21 mila spettatori e il 20% di share. In seconda serata vince invece 'Porta a porta' che incassa per Rai1 1 milione e 61 mila spettatori con il 12,4% di share, unico programma della fascia a superare il milione di spettatori. Rai1 vincente anche nell'access prime time e nel preserale: la rete ammiraglia di viale Mazzini con i 'Soliti ignoti' a 4 milioni e 744 mila spettatori e il 17,8% di share. Bene nella fascia 'Otto e mezzo' che su La7 ha avuto 2 milioni e 4 mila spettatori e il 7,9% di share. Nel preserale 'L'Eredità' è stata vista da 2 milioni e 849 mila spettatori con il 20% di share nella prima parte e da 4 milioni e 184 mila spettatori con il 22,5% nella seconda.