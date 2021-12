Ascolti tv: vince il Pinocchio di Garrone, crolla Tutta colpa di Freud

La prima tv di Pinocchio, il film di Matteo Garrone, in onda su Raiuno, ha vinto il prime time di ieri sera grazie a 3.147.000 spettatori e il 16.4% di share. Secondo posto per Chi l'ha visto?, su Raitre, con 1.987.000 spettatori pari a uno share del 10.4%. Crolla Tutta colpa di Freud: la fiction di Canale 5 con Claudio Bisio e Claudia Pandolfi cala ancora rispetto alla settimana scorsa e si ferma al terzo posto con appena 1.543.000 spettatori e il 7.9% di share

Ascolti tv di mercoledì 22 dicembre: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: Mare Fuori 2 su Raidue ha registrato 1.208.000 spettatori pari a uno share del 6.1%, Now You See Me - I Maghi del Crimine su Italia 1 ha totalizzato 1.202.000 spettatori e uno share del 5.8%, Zona Bianca su Rete 4 ha raccolto davanti al video 774.000 spettatori con il 4.9% di share, Speciale Eden - Un Pianeta da Salvare su La7 è stato visto da 497.000 spettatori pari a uno share del 2.8%. Chiudono Guess My Age - XMas Edition su Tv8 (282.000 spettatori, share 1.4%) e Wild Teens - Contadini in Erba sul Nove (234.000 spettatori, share 1.1%).