Ascolti tv, Alberto Angela (ri)batte 'Temptation Island'

Oltre 3 milioni e mezzo di spettatori e il 17.5% di share su Rai1 per la puntata di 'Ulisse' dedicata alla regina Elisabetta. Secondo posto per il reality di Canale 5. Ottimo risultato per 'Chi l'ha visto?' su Rai3 dedicato al Processo Vannini