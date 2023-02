Ascolti tv, com'è andata la prima puntata di Michelle Impossibile & Friends

Esordio positivo per Michelle Impossibile & Friends: la prima puntata della nuova stagione del programma di Michelle Hunziker, andata in onda su Canale 5 mercoledì 22 febbraio 2o23, ha confermato il successo dello scorso anno superandolo pure, considerati i dati del debutto del 16 febbraio 2022 che misurarono lo share al 19.65%.

Stavolta, infatti, la squadra della conduttrice svizzera, con Eros e Aurora Ramazzotti, Katia Follesa, la Gialappa's e tutti gli ospiti esibiti sul palco ha fatto raggiungere all'ammiraglia Mediaset uno share del 21.3%, con 2.824.000 di spettatori interessati al varietà fatto di aneddoti curiosi, storie inedite e musica. Registrati, inoltre, picchi del 32% di share, con il 26% nel pubblico di 15-34enni.

Rai1, invece, con il film Piccole donne in prima visione ha conquistato 1.859.000 spettatori, rimanendo fermo all'11.3% di share. Mare Fuori 3 su Rai2, invece, è stata la scelta di 1.329.000 spettatori (8.1%).

"Michelle Hunziker conferma ancora una volta la spumeggiante personalità, nelle tre serate-evento del suo one-woman-show Michelle Impossible & Friends: spiritosa e autoironica, si destreggia con leggerezza tra grandi ospiti, performance artistiche accompagnate da orchestra e corpo di ballo, e interazioni con il cast fisso" è il commento del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri: "Un mix brillante, che premia la carriera di un’artista a tutto tondo e regala a Canale 5 intrattenimento di qualità, per il quale ringrazio con calore Michelle e il suo team autoriale, gli ospiti, il cast, il regista Luigi Antonini e l’équipe produttiva Mediaset".

Gli ascolti del 22 febbraio 2023

Per quanto riguarda le altre reti, su Italia1 Rampage – Furia animale ha raccolto 935.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è stato seguito da 1.861.000 spettatori con l’11.5%, Rete4 Controcorrente – Prima Serata da 614.000 spettatori (4%), su La7 Atlantide ha raggiunto 440.000 spettatori pari al 3.3%, su Tv8 Name that Tune – Indovina la Canzone da 421.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana è stato visto da 245.000 spettatori (1.4%).