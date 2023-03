Ascolti tv, Michelle Impossibile & Friends crolla ancora: i dati dell'ultima puntata

Ultima puntata di Michelle Impossible & Friends ieri, mercoledì 8 marzo 2023. Il varietà condotto da Michelle Hunziker affiancata dagli amici che con lei si sono cimentati in siparietti ed esibizioni ha concluso la sua seconda edizione, ottenendo un riscontro da parte del pubblico non in linea con i precedenti appuntamenti.

Dopo l'esordio segnato anche dalla presenza dell'ex marito Eros Ramazzotti che ha registrato uno share del 21.3% e la seconda puntata calata drasticamente di 4 punti, la terza e ultima puntata si è conclusa con un ulteriore calo: 2.067.000 spettatori - con uno share del 15.9% - sono stati i telespettatori sintonizzati su Canale 5, ancora inferiori a quelli della precedente settimana ferma al 17.3%. Michelle Impossible & Friends si aggiudica comunque la vittoria degli ascolti di mercoledì 8 marzo 2023: Il concorso in prima visione su Rai 1 ha conquistato l'attenzione di 1.587.000 spettatori, pari al 9.6% di share.

Ascolti tv di mercoledì 8 marzo 2023

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 Mare Fuori 3 è stato seguito da 1.266.000 spettatori (8.2%), su Italia1 Geostorm da 1.020.000 spettatori (6%), su Rai3 Chi l’ha Visto? è da 1.836.000 spettatori con l’11.9%. Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata tha interessato 496.000 spettatori (3.7%), su La7 Atlantide – Storie di uomini e di mondi 324.000 spettatori pari al 2.6% e su Tv8 Name that Tune – Indovina la Canzone 481.000 spettatori (3.2%).