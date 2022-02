Ascolti tv, com’è andato lo show di Michelle Hunziker: i numeri della prima puntata

Impossible nel titolo, ma non nei numeri la mission che Michelle Hunziker si è intestata con il suo ‘Michelle Impossible’, considerato il gradimento riscosso dalla prima puntata del programma che ha giocato con l’assonanza del nome della conduttrice.

3.382.000 spettatori pari al 19.65% di share sono i dati del debutto dello show di mercoledì 16 febbraio, basato sulla vita privata e professionale della conduttrice. Numeri che sono bastati a far salire Canale 5 sul podio dei canali più visti della serata. Nulla da fare, invece, per Rai 1, nonostante avesse schierato la prima visione del film Ero in guerra e non lo sapevo, fermo a 2.294.000 spettatori pari al 10.63%. Ora non resta che aspettare di verificare se anche nella seconda e ultima puntata della trasmissione, fissata per mercoledì 23 febbraio, il successo sarà bissato da un programma che ha consacrato definitivamente Michelle Hunziker quale volto di punta di Mediaset.

Ascolti tv di mercoledì 16 febbraio 2022.

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 The Good Doctor 5 ha interessato 1.129.000 spettatori pari al 4.71% di share, The Resident 4 ha ottenuto 971.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia 1 Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, ha intrattenuto 1.120.000 spettatori con il 7.26%, mentre su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.196.000 spettatori pari ad uno share dell’11.22%. Su Rete4 Controcorrente è stato seguito da 571.000 spettatori con il 3.41% di share, Atlantide su La7 ha registrato 736.000 spettatori con uno share del 3.26%.