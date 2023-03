Ascolti tv, crolla Michelle Impossibile & Friends: i dati della seconda puntata

Secondo appuntamento con Michelle Impossibile & Friends ieri, mercoledì 1° marzo 2023, in prima serata su Canale 5: Il Volo, Claudio Bisio, Belen Rodriguez, Serena Autieri sono stati solo alcuni degli ospiti con cui Michelle Hunziker ha intrattenuto il pubblico televisivo, tornato a sintonizzarsi sull'ammiraglia Mediaset dopo il successo dell'esordio. Tuttavia, stando ai dati Auditel, il numero dei telespettatori interessati al varietà della conduttrice svizzera non ha eguagliato quello del debutto. Anzi. 2.288.000 sono gli spettatori che hanno seguito la serata, pari al 17.3% di share inferiore di tre punti a quello relativo alla scorsa settimana. Ciononostante, Michelle Impossibile & Friends resta comunque il programma più visto della serata: Rai1, infatti, con il film Bohemian Rhapsody ha interessato 2.452.000 spettatori pari al 14.6%, tre punti in meno rispetto a Canale 5.

Ascolti tv di mercoledì 1° marzo 2023

Per quanto riguarda gli altri canali, su Rai2 la terza stagione di Mare Fuori ha interessato 1.345.000 spettatori pari all’8% di share, su Italia 1 La Mummia ha intrattenuto 1.142.000 spettatori (6.1%), su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.016.000 spettatori pari ad uno share del 12.2%. Su Rete4 Controcorrente ha interessato 572.000 spettatori con il 4% di share, La7 con Atlantide 470.000 spettatori (share del 3.4%), su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone 361.000 spettatori con il 2.2%, Nove con S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine 233.000 spettatori (1.3%).