Ascolti tv, 'Morgane - Detective geniale' parte alla grande: testa a testa con la partita Champions League

Ottimo esordio per la serie tv francese in onda su Rai1 'Morgane detective geniale' ieri, martedì 14 settembre, con i primi due episodi seguiti da una numerosa platea di telespettatori incuriositi dalle avventure dell’astuta protagonista.

I numeri parlano chiaro: 4.476.000 di telespettatori pari al 19,87% di share nel primo episodio e 3.886.000 (21,48%) nel secondo sono i dati registrati dall’Audutel, per una media del 20,6% che di pochissimo si allontana da quella della concorrenza. La partita di Champions League Malmoe -Juventus in onda su Canale 5, infatti, ha interessato 4.477.000 telespettatori, con un 20,14% che, di fatto, segna un testa a testa con l’ammiraglia Rai.

Le prossime puntate della serie con Audrey Fleurot, in tutto quattro nella prima stagione, sono previste per i martedì 21 e 28 settembre e per il 5 ottobre, sempre in prima serata su Rai1.

Gli ascolti tv di martedì 14 settembre 2021

Al terzo posto per numero di telespettatori Rai2 con 'Resta con me' che ne ha ottenuti 917.000 pari al 4,3% di share. Appena fuori dal podio, sempre per numero di telespettatori, La7 che con 'diMartedì' ne ha interessati 843.000 con il 4,5% di share, mentre Retequattro con 'Fuori dal coro' ha totalizzato 821.000 telespettatori e il 5,3% e Rai3 con '#Cartabianca' ne ha registrati 715.000 con il 3,91% di share. Su Nove 'Nemico pubblico' è stato visto da 458.000 telespettatori pari al 2,53%, mentre Tv8 chiude la classifica del prime time con 'The Undoing - Le verità non dette' seguito da 277.000 telespettatori pari all'1,42%.

Nell'access prime time Rai1 è in vetta alla classifica degli ascolti della fascia con 'Soliti Ignoti - Il ritorno' che ha ottenuto 4.181.000 telespettatori e il 18,13% di share, mentre 'Paperissima Sprint' su Canale 5 ne ha raccolti 3.621.000 pari al 16,68%. Anche nel preserale la rete ammiraglia Rai domina con 'Reazione a catena', grazie a 4.056.000 telespettatori e il 25,62% di share. Il programma concorrente di Canale 5, 'Caduta libera!' ne ha registrati 2.201.000 con il 14,56%. Nel complesso alle reti Rai è andata l'intera giornata con 3.015.000 telespettatori e il 34,35% di share. I canali Mediaset si sono aggiudicati invece la prima serata, con 7.860.000 telespettatori e il 34,82% di share, e la seconda serata con il 33,36% e 3.253.000 telespettatori.