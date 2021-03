Ascolti tv, stravince 'La bambina che non voleva cantare': la storia di Nada un pugno nello stomaco

Il pubblico ha premiato la scelta di Rai Uno di accendere i riflettori su una cantante dal passato finor sconosciuto. La storia di Nada, raccontata nel biopic 'La bambina che non voleva cantare', è un pugno nello stomaco. In pochi sapevano fino a ieri sera che la cantante, nota soprattutto per la vivacità delle sue canzoni più famose - come 'Ma che freddo fa' e 'Amore disperato' - ha vissuto un'infanzia difficile, segnata dalla malattia mentale della madre. Chi pensava di trovarsi davanti a una commedia leggera e musicale si è ricreduto dopo pochi minuti, ma un racconto del genere meritava di essere seguito fino in fondo e così è stato. 5.582.000 telespettatori e il 23,15% di share per il film tv, programma più seguito del prime time di mercoledì 10 marzo.

Straordinaria Carolina Crescentini nei panni della mamma della cantante, ha regalato una delle sue prove più intense sul piccolo schermo. Brava anche Tecla Insolia nel ruolo di Nada, non da meno il resto del cast, con un eccezionale Paolo Calabresi a interpretare il maestro di canto. Una testimonianza tagliente su come si conviveva con i disturbi psichici cinquant'anni fa, ma comunque attuale grazie alla descrizione profonda di certi rapporti familiari, come quello tra genitori e figli.

Ascolti tv di mercoledì 10 marzo: prime time

Nella serata di mercoledì 10 marzo, su Canale 5 'Quo vado?', il film di Checco Zalone, ha totalizzato 2.674.000 pari all'11,16%. Al terzo posto si è piazzata Rai3 con 'Chi l'ha visto?', che ha registrato 2.421.000 telespettatori e il 10,79% di share. Fuori dal podio Italia 1 con 'I Mercenari 3', visto da 1.242.000 telespettatori pari al 5,38%, tallonato da 'Italia's Got Talent' che su Tv8 ha conquistato 1.235.000 telespettatori con il 5,2% di share. Su Rai2 'La Caserma' chiude con 1.030.000 telespettatori e il 4,38% di share. Retequattro con 'Stasera Italia Speciale' ha interessato 611.000 telespettatori con il 2,66% di share, mentre Nove con 'Accordi e Disaccordi' ha ottenuto 455.000 telespettatori e l'1,8%. La7 chiude la classifica degli ascolti del prime time con 'Atlantide' visto da 344.000 telespettatori pari al 2% di share.