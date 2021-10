Ascolti Tv, Neri Marcorè affonda il Titanic di Leonardo DiCaprio

Purché finisca Bene – Digitare il Codice Segreto, film tv Rai andato in onda nella serata di ieri, ha vinto la sfida Auditel del martedì, con 4.148.000 telespettatori e il 20.2% di share. Questo vuol dire che Neri Marcorè e Valeria Bilello hanno battuto Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

Titanic sconfitto

Su Canale 5 l’ennesima replica di Titanic, l’ultima volta andato in onda 7 mesi fa, ha interessato solo 1.770.000 telespettatori, fermando ad un magro 12.8% di share. 11 premi Oscar vinti, il kolossal di James Cameron ha pagato a caro prezzo la milionesima messa in onda degli ultimi 23 anni. Lo scorso 8 marzo il film aveva interessato 1.913.000 milioni di telespettatori, con uno share dell’11.4%, perdendo nettamente contro Montalbano. Su Italia 1 è leggermente calato rispetto al debutto di 7 giorni fa Le Iene, visto da 1.334.000 telespettatori (share all’8.7%) e battuto da The Equalizer 2, film che su Rai2 ha coinvolto 1.351.000 telespettatori (6.3% di share).

Talk vs.Talk

La sfida dei talk politici tra Rai 3, Rete 4 e La7 ha visto Di Martedì uscirne vincitore. 1.150.000 spettatori e uno share del 5.8% per Giovanni Floris, rispetto ai 965.000 telespettatori (5.8%) di Fuori dal Coro e agli 878.000 telespettatori (4.6%) di Cartabianca. A chiudere gli ascolti tv della tv generalista A-Team su Nove, che ha intrattenuto 276.000 telespettatori (1.3% di share) e Il Cacciatore di Ex, visto da 241.000 telespettatori (1.1% di share).

Da segnalare nell'access time il boom de I Soliti Ignoti, per la prima volta in stagione sopra i 5 milioni di telespettatori (20,8% di share), con Striscia la Notizia abbastanza distante con i suoi i 3,8 milioni di telespettatori (15,78% di share).