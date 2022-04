Ascolti tv: continua la battaglia tra l'Isola dei Famosi e Nero a Metà

L'Isola di Ilary Blasi non ce la fa anche ieri sera non ha retto nella sfida a colpi di share con Nero a metà. La terza stagione della fiction Rai è stata seguita da ben 4.4. milioni di utenti, l'Isola dei Famosi si ferma a 2.4 milioni, una leggera crescita rispetto a lunedì passato (2.2 milioni), ma comunque non un risultato entusiasmante.

Dati poco favorevoli anche per la seconda puntata della nuova stagione di Made in Sud su Rai2 che ha totalizzato 1 milioni di utenti e il 6% di share. Un vero e proprio flop però lo ha fatto Italia 1 con Battiti Live Presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica che ha convinto solo 500mila persone.

Gli ascolti tv del 25 aprile 2022

In ordine di audience

Rai1: Nero a Metà 3 ha coinvolto, nel primo episodio, 4.484.000 spettatori (19.2% di share); nel secondo ne ha avuti 4.228.000 (21.2%).

Canale5: L’Isola dei Famosi, 2.485.000 spettatori (17.2%).

Rai3: Report, 1.674.000 spettatori (7.6%).

Rai2: Made in Sud, 1.073.000 spettatori (6%).

Rete4: Quarta Repubblica, 778.000 spettatori (4.6%).

TV8: Mia moglie per finta, 562.000 spettatori (2.6%).

Italia1: Battiti Live Presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica, 527.000 spettatori (2.7%).

Nove: Bad Company – Protocollo Praga, 452.000 spettatori (2.2%).

La7: Servant of the People, 449.000 spettatori (1.9%).