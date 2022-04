Ascolti tv: vince Noi, non bene il bis di Giletti dall'Ucraina

Gli ascolti tv di domenica 3 aprile 2022 hanno visto una sfida abbastanza agguerrita per il podio. Nel prime time vince Rai1 con Noi grazie a 3.453.000 telespettatori e uno share del 16,1%. Numeri in crescita per la serie con Lino Guanciale e Aurora Ruffino, che era partita in sordina ma sta riuscendo a conquistare il pubblico di settimana in settimana. Testa a testa al secondo gradino del podio fra Che tempo che fa, su Rai3, visto da 2.320.000 telespettatori pari al 9,7% di share, e Lo show dei record che su Canale 5 ha registrato 2.320.000 telespettatori con uno share del 12,1%. Al terzo posto Italia 1 con il film Mission: Impossible - Rogue Nation, che ha totalizzato 1.116.000 telespettatori e uno share del 5,4%.

Non bene il bis di Giletti in diretta dall'Ucraina. Non è l'Arena ha raccolto davanti al video 849.000 telespettatori e uno share del 5% mentre, perdendo un punto e mezzo di share e circa duecentomila spettatori rispetto alla volta scorsa.

Ascolti tv di domenica 3 aprile: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time:

Gran Premio d'Argentina di Moto Gp su Tv8 con 1.026.000 telespettatori e share del 4,6%

The Rookie su Rai2 con 966.000 telespettatori e uno share del 4%, mentre Blue Bloods ha registrato 849.000 telespettatori e uno share del 5%

Zona Bianca su Rete 4 con 681.000 telespettatori pari a uno share del 4,1%

Denise su Nove con 230.000 telespettatori e uno share del 1,1%

Ascolti tv di domenica 3 aprile: le altre fasce

Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini Soliti Ignoti - Il ritorno ha ottenuto 4.673.000 telespettatori e uno share del 19,5% mentre su Canale 5 Paperissima Sprint ha conquistato 2.966.000 telespettatori e il 12,5% di share. Nella fascia preserale L'Eredità weekend su Rai1 è stata seguita da 4.352.000 telespettatori (share del 23%) mentre su Canale 5 Avanti un Altro! Weekend ha totalizzato 2.980.000 telespettatori pari al 16% di share.

Nel complesso le reti Rai hanno ottenuto in prima serata il 35,1% di share e 8.288.000 telespettatori, nella seconda serata 29,6 % di share e 3.189.000 telespettatori e nell'intera giornata il 35,2 % e 3.866.000 telespettatori.