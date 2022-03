Ascolti tv: vince Noi, Fazio tampina Scotti, bene Giletti dall'Ucraina

Non vola Noi - remake italiano di This is us con Lino Guanciale e Aurora Ruffino - che perde ancora qualche punto rispetto alle scorse settimane ma continua comunque a vincere il prime time della domenica. La terza puntata, in onda ieri sera su Rai1, è stata vista da 3.342.000 telespettatori pari a uno share del 15,8%. Al secondo posto Lo Show dei record, condotto da Gerry Scotti su Canale 5, con 2.472.000 telespettatori e uno share del 13,2%. Non molto lontano, al terzo gradino del podio, Fabio Fazio con Che tempo che fa, che su Rai3 ha totalizzato 2.455.000 telespettatori e uno share del 10,1%.

La vera sorpresa sono i numeri incassati da Massimo Giletti, che ha condotto Non è l'Arena in diretta da Odessa, in Ucraina (attirando non poche critiche). Il programma di La7 è stato seguito da 1.090.000 telespettatori pari a uno share del 6,5%.

Ascolti tv di domenica 20 marzo

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: