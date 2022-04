Ascolti tv: Noi cresce (ma chiude), Fazio pressa Scotti

La sfida degli ascolti tv di domenica 10 aprile ha visto contrapporsi nel prime time due ultime puntate. A vincere è Noi, su Rai1, con 3.626.000 spettatori pari al 17.5% di share. La serie tv con Lino Guanciale e Aurora Ruffino - remake italiano di This is us - è cresciuta di settimana in settimana fino ad arrivare al suo record, ieri sera, quando però ha salutato il pubblico. Al secondo posto Lo Show dei Record, su Canale 5, con 2.544.000 spettatori e uno share del 12.6%. A pressare lo show di Gerry Scotti, Fabio Fazio con il suo Che tempo che fa, che su Rai3 ha conquistato 2.448.000 spettatori pari al 10.5% di share (mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 1.559.000 spettatori e uno share dell'8.6%).

Ascolti tv di domenica 10 aprile: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: