Ascolti tv, 'Noi' cala ma vince ancora su Gerry Scotti

Non vola Noi, remake italiano della serie americana This is us con Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Se la scorsa settimana la prima puntata della fiction aveva sfiorato i 4 milioni di spettatori (senza arrivarci), la seconda, in onda ieri sera su Rai1, si ferma a 3.690.000 spettatori pari al 17.3% di share. Numeri poco entusiasmanti che comunque bastano a battere Lo Show dei Record, il programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5, che ha registrato 3.058.000 spettatori e il 16.22% di share. Al terzo posto Che tempo che fa, su Rai3, diviso in tre segmenti: la presentazione seguita da 1.965.000 spettatori, share 8.38%, il programma vero e proprio, con 2.680.000 spettatori e il 10.88% di share, e infine Che Tempo Che Fa - Il Tavolo, seguito da 1.579.000 spettatori con l'8.69% di share.

Ascolti tv di domenica 13 marzo: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: