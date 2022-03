Ascolti tv, com’è andata la prima puntata di 'Noi' su Rai 1

È partita ieri, domenica 6 marzo 2022, Noi, la nuova serie tv di Rai 1 con Lino Guanciale e Aurora Ruffino, atteso adattamento italiano dell'americana This is us (targata Nbc). Com’è andato il debutto? La prima puntata della fiction ha avuto un riscontro pari al 18.7% di share, pari a una media di 3.979.000 spettatori interessati alle vicende iniziali della famiglia Peirò. I numeri sono inferiori di quelli di altri successi targati Rai (L’Amica Geniale e Doc, per citare gli ultimi, superiori al 20%), ma comunque sufficienti a superare la concorrenza di Canale 5 che, con la prima puntata de Lo Show dei Record condotto da Gerry Scotti, ha registrato 2.829.000 spettatori pari al 16% di share.

Gli ascolti di domenica 6 marzo 2022

Per quanto riguarda le altre reti, Rai2 The Rookie 4 ha raccolto 891.000 spettatori con il 3.6% e CSI: Vegas 688.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 il film The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo ha intrattenuto 965.000 spettatori con il 4.4% di share, mentre Rai3 con Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.745.000 spettatori (11.1%). Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 705.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato 830.000 spettatori con il 5%. Su Tv8 il Gran Premio di Moto GP del Qatar, il primo della stagione, è stato seguito in differita da 1.054.000 spettatori con il 4.3% di share. Sul Nove Sei Giorni, Sette Notti segna 292.000 spettatori (1.3%).