Ascolti tv, come sono andate le prime puntate di "Noos" e "Non sono una signora": tutti i dati

Giovedì 29 giugno 2023 la Rai ha mandato in onda nella prima serata il debutto di due nuovi programmi: Noos - L'Avventura della Conoscenza su Rai1, nuovo format di Rai Cultura curato e condotto da Alberto Angela, e Non sono una signora, show condotto da Alba Parietti con cinque personaggi popolari chiamati a sfidarsi in versione Drag Queen.

A conquistare l'attenzione della maggior parte del pubblico sintonizzato sulle reti generaliste è stato il primo appuntamento con la conoscenza raccontata da Angela che ha interessato 2.475.000 spettatori pari al 17%. Su Rai2, invece, Non Sono una Signora ha interessato 987.000 spettatori (6.6% di share), che ha ottenuto la metà dell'interesse della replica di Zelig trasmessa da Canale 5 (1.680.000 spettatori, 13% di share).

Ascolti tv di giovedì 29 giugno 2023

Per quanto riguarda gli altri canali, su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto 1.101.000 spettatori (7.7%). Su Rai3 La Croce e la Svastica ha raccolto davanti al video 393.000 spettatori pari a uno share del 2.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 966.000 spettatori con l’8.4% di share. Su La7 La Maschera di Ferro ha registrato 494.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su Tv8 Disastro a Cloudy Mountain segna 248.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove The Big Wedding ha raccolto 333.000 spettatori con il 2.2%.