Tutti pazzi per la Nazionale: 15,5 milioni di telespettatori davanti alla tv per Belgio-Italia

Notte magica quella di venerdì 2 luglio 2021, segnata da una Nazionale travolgente che ha monopolizzato l’attenzione del Paese fermo a guardare la sfida contro il Belgio e ad esultare per la bellissima vittoria. Ben 15 milioni 483 mila sono stati i telespettatori sintonizzati sulla partita , pari a uno share del 65,2% cresciuto di quattro punti rispetto alla precedente sfida contro l'Austria (61.1% di share con 13 milioni 275 mila spettatori).

Al secondo posto Gianluigi Nuzzi e il suo 'Quarto Grado – Le storie' su Rete4, con 900 mila spettatori (share del 5.2%), e ancora meno totalizza Canale 5 che con il film 'Adaline' raggiunge il 3.4% di share pari a 770 mila spettatori.

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 'Fascino e morte a Hollywood' ha interessato 369.000 spettatori (1.6%). Su Italia1 'Una ragazza e il suo sogno' ha raccolto 514.000 spettatori pari al 2.3%; su Rai3 'Beata ignoranza' è stato seguito da 250.000 spettatori con l’1.1%, su La7 'Joséphine, Ange Gardien' ha registrato 244.000 spettatori con l’1.3%. Su Tv8 'Italia’s Got Talent – Best Of' segna 176.000 spettatori (0.8%). Sul Nove 'I Migliori Fratelli di Crozza' è seguito da 123.000 spettatori con lo 0.5%.