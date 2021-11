Ascolti tv, Italia-Svizzera stravince sul GF Vip (che non molla)

La partita Italia-Svizzera di qualificazione ai Mondiali Qatar 2022, trasmessa da Rai1, ha stravinto gli ascolti della prima serata di ieri grazie a 9.271.000 telespettatori e al 36,82% di share. Su Canale 5, però, il Grande Fratello Vip resiste, forte di una platea di telespettatori ormai fidelizzati alle dinamiche della Casa più spiata d’Italia: 3.102.000 e il 19,33% sono i dati relativi alla 18esima puntata del reality.

Ascolti tv di venerdì 12 novembre 2021

Per quanto riguarda le altre reti, terzo gradino del podio per Retequattro che con 'Quarto Grado' ha ottenuto 1.009.000 telespettatori e uno share del 5,60%. Su Italia 1 'Le Iene Show' ha conquistato 946.000 telespettatori e il 5,49% di share, mentre su Rai2 'The Good Doctor' è stato visto da 1.138.000 telespettatori pari al 4,45% di share e, a seguire, 'The Resident' da 928.000 pari al 4,04%. La7 con 'Propaganda Live' ha registrato 699.000 telespettatori e il 4,22% mentre Nove con 'Fratelli di Crozza' ne ha interessati 839.000 pari al 3,4% di share. Rai3 con il documentario 'Tunnel della libertà' ha totalizzato 468.000 telespettatori e l'1,97%, mentre Tv8 chiude la classifica del prime time di ieri con la serie 'Petra' che ha raccolto 267.000 telespettatori e l'1,5% di share.

Nell'access prime time Canale 5 con 'Striscia la notizia' ha ottenuto 3.048.000 telespettatori e il 12,02% di share. Nell'access prime time è vincente 'L'Eredità' di Rai1 grazie a 4.441.000 telespettatori e il 22,89%, mentre il programma concorrente di Canale 5, 'Caduta libera!', si è fermato a 3.410.000 telespettatori con il 18,17%.