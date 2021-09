Ascolti tv, Barbara d’Urso torna con il nuovo Pomeriggio 5: i dati dell’atteso debutto

Dopo tre mesi di ferie estive raccontate via social, Barbara d’Urso è tornata nella sua dimensione ideale che fa del luminoso studio televisivo di Cologno Monzese e del ruolo di padrona di casa le caratteristiche principali di una popolare immagine televisiva. Molta la curiosità del pubblico cresciuta in questo tempo attorno al debutto del ‘nuovo’ Pomeriggio Cinque, costruito sulle disposizioni editoriali illustrate da Pier Silvio Berlusconi: "Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti: non ci saranno più poltrone e divani, ma ci saranno comunque volti conosciuti, in studio o in collegamento, per commentare i fatti del giorno, di cronaca e attualità", aveva anticipato Barbara parlando del restyling della trasmissione che, in questa edizione, dura circa un'ora al giorno, dalle 17:30 alle 18:40, in onda sempre dal lunedì al venerdì.

Ascolti tv, com’è andata la prima puntata di Pomeriggio 5

E allora com’è andato il debutto del nuovo Pomeriggio 5? Nella prima puntata in onda lunedì 6 settembre 2021, 1.413.000 sono stati gli spettatori che si sono sintonizzati su Canale 5 nella prima parte in onda dalle 17.35 alle 17.56 (pari al 16.05% di share) e 1.347.000 (14.3%) quelli nella seconda parte fino alle ore 18.29, scesi a 1.257.000 (12.56%) nel segmento dei saluti finali. I dati appaiono più o meno in linea con la media delle due precedenti edizioni (il 15% circa). Su Rai1, invece, Estate in Diretta ha raccolto 1.045.000 spettatori con l’11.29%, nella prima parte, e 1.519.000 spettatori con il 16.53%, nella seconda parte, concorrenza che tra qualche giorno sarà sostituita dal consueto ‘La Vita in Diretta’ condotto da Alberto Matano per tutti i mesi autunnali e invernali.