Ascolti tv: la Pupa e il Secchione fa flop, il trash non piace più?

Una concorrenza spietata, tra fiction e sport, ha reso ben chiaro che la Pupa e il Secchione non riesce a competere attivamente con la concorrenza. Stabile, con oscillazioni più verso il basso che verso l'alto, sul milione e poco più di ascoltatori il programma condotto da Barbada D'Urso non ce la fa a raggiungere gli ascolti della puntata d'esordio che avevano superato i 2milioni di telespettatori.

Ieri sera a la Pupa e il Secchione è andato in onda la rissa tra Paola Caruso e Mila Suarez le donne sarebbero arrivate alle mani per alcune frasi che Mila avrebbe detto sul figlio di Paola. Sono dovuti intervenire gli altri concorrenti per fermare la lite e poi una volta separate Caurso è svenuta. Neanche questo trash, che sui social è sempre molto commentato, è riuscito a far risalire gli ascolti del programma di Italia 1.

Ascolti tv di martedì 12 aprile

Rai1 ha mandato in onda la prima delle tre puntate de La scogliera dei misteri, la fiction francese con Garance Thenault, ed ha raggiunto ben 3.688.000 spettatori, pari al 16.7% di share, vincendo la battaglia dello share. Molto seguita anche la partita di Champions League Real Madrid – Chelsea, che ha quasi eguagliato la serie tv ottenendo 3.582.000 spettatori ovvero il 16.5% di share. Barbara D'Urso si è fermata a 1.258.000 spettatori pari all’8.7% di share ed è stata superata da Anche stasera tutto è possibile di Stefano De Martino con 1.409.000 spettatori (8% di share).

Ottimi risultati per CartaBianca, Bianca Berlinguer è stata seguita da 1.143.000 spettatori con il 5.8% di share. Rete4 con Fuori dal Coro ha raggiunto 807.000 spettatori pari al 4.8% di share.