Ascolti tv, chi ha vinto tra "Resta con me" e "Lo show dei record"

Ancora un altro successo ieri sera per "Resta con me". La fiction con Francesco Arca in onda su Rai 1 ha vinto il prime time di domenica 5 marzo grazie a 3.596.000 telespettatori pari al 19,8% di share. Al secondo posto Rai 3 con "Che Tempo Che Fa", che ha registrato 2.745.000 telespettatori e il 13,4% di share, mentre la seconda parte - "Il Tavolo" - ha ottenuto 1.617.000 telespettatori e l'11,5% di share. Terzo posto per numero di telespettatori Canale 5 con "Lo Show dei Record", che ha totalizzato 2.340.000 telespettatori e il 14,2% di share.

Ascolti tv di domenica 5 marzo: prime time

Appena fuori dal podio Tv8 che con il Gran Premio di Formula 1 del Bahrain ha ottenuto 1.150.000 telespettatori con il 6,1% di share. Su Italia 1 il film "Jason Bourne" ha totalizzato 807.000 telespettatori con il 4,4% di share, mentre La7 con "Non è l'Arena" ha raccolto davanti al video 768.000 telespettatori e il 5,4% di share. Su Rai2 "N.C.I.S. Los Angeles" ha conquistato 707.000 telespettatori con il 3,4% di share e, a seguire, "Blue Bloods" ne ha coinvolti 764.000 con il 3,9% di share. Su Retequattro "Zona Bianca" è stato seguito da 482.000 telespettatori pari al 3,4% di share e Nove, che chiude la classifica degli ascolti del prime time, con la nuova stagione di "Cambio Moglie" ha registrato 246.000 telespettatori pari all'1,3% di share.