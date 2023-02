Ascolti tv: chi ha vinto tra "Resta con me" e "Lo show dei record"

Vittoria di Rai 1 nel prime time di ieri sera, domenica 26 febbraio, con "Resta con me". La seconda puntata della fiction con Francesco Arca ha ottenuto 3.830.000 telespettatori e uno share del 23,3%. Secondo gradino del podio, in termini di telespettatori, per "Che Tempo Che Fa" che su Rai 3 ha totalizzato 2.698.000 telespettatori pari a uno share del 12,92%, mentre al terzo posto si piazza "Lo show dei record" su Canale 5 con 2.376.000 telespettatori pari a uno share del 14,33%.

A seguire su La7 "Non è l'Arena" ha realizzato 1.034.000 telespettatori e uno share del 7,18%, su Italia 1 invece il film "Red 2" ha raccolto davanti al video 1.028.000 telespettatori con uno share del 5,35%. Su Rai 2 la serie "N.c.i.s. Los Angeles" è stata vista da 817.000 telespettatori e uno share del 3,9%, mentre la serie "Blue Bloods 13" ha totalizzato 701.000 telespettatori e il 3,5% di share. Su Tv8 "Bruno Barbieri 4 Hotel" ha raggiunto 615.000 telespettatori pari a uno share del 3,07%, mentre su Rete 4 "Zona Bianca" è stato vista da 512.000 telespettatori con uno share del 3,49%. Chiude il prime time Nove con "Sento la terra girare" che è stata seguito da 236.000 telespettatori pari a uno share dell'1,34%.