Ascolti tv, Rocco Schiavone batte Back to school: tutti i dati

La partita di Coppa Italia, film, serie tv e reality show: la prima serata di mercoledì 5 aprile 2023 ha trasmesso un'ampia offerta per il pubblico televisivo che, in maggioranza, si è sintonizzato sul match Fiorentina-Cremonese di Canale 5 con 2.635.000 spettatori pari al 13.3% di share. Per gli appassionati del genere, il ritorno di Rocco Schiavone, serie tv con Marco Giallini giunta alla sua quinta stagione, ha interessato 2.170.000 spettatori e l'11.8% di share che ha battuto la prima puntata della seconda edizione di Back to School, condotta da Federica Panicucci, ferma a 1.081.000 spettatori e al 7.5%. Su Rai1, invece, il film Ricatto d’Amore ha interessato 2.690.000 spettatori pari al 15.1%.

Ascolti tv di mercoledì 5 aprile 2023

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai3 Chi l'ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.979.000 spettatori pari ad uno share del 12%, su Rete4 Controcorrente 568.000 spettatori con il 4% di share, su La7 Atlantide ha registrato 575.000 spettatori e uno share del 4.1%. Su Tv8 100% Italia Special ha interessato 278.000 spettatori (1.6%), su Nove Benvenuto Presidente! ha raccolto 409.000 spettatori con il 2.2%.