Ascolti tv, il miracolo di Milly Carlucci: è quasi parità fra Ballando e Tu si que vales

La sfida tra i giganti del sabato sera regala il primo colpo di scena della stagione. 'Tu si que vales', dato per stra favorito - visti i risultati delle passate edizioni - si lascia quasi agguantare da 'Ballando con le stelle'. E' quasi parità fra Maria De Filippi e Milly Carlucci: 3.686.000 spettatori e il 22,6% di share per il talent di Canale 5, 3.415.000 spettatori e il 22,1% di share per il dance show di Rai1. Un risultato che fa ben sperare per Ballando, alla sua prima puntata.

Al terzo posto si piazza Rai2 con 'Swat', che ha conquistato 1.150.000 spettatori con il 5.7% di share, mentre 'Bull' ha ottenuto 862.000 spettatori e uno share del 4.8%.

Ascolti tv di sabato 19 settembre, prime time

A seguire, tra gli altri programmi in prima serata: 891.000 spettatori con il 4.5% di share per 'L'Era glaciale 2 - Il disgelo' su Italia 1; 757.000 spettatori pari ad uno share del 4% per il film 'Chiamami col tuo nome' su Rai3; 509.000 spettatori con il 2.7% di share per 'Senza Tregua' su Rete 4; 465.000 spettatori con il 2.4% per 'Philadelphia' su La7; 275.000 spettatori con l'1.5% di share per 'Will Hunting – Genio ribelle' su Tv8; 246.000 spettatori con l'1.4& di share per 'Clandestino' sul Nove.