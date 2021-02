Ascolti tv, record 'C'è posta per te': sempre peggio 'A Grande Richiesta' su Rai Uno

Il sabato sera, con Maria De Filippi in pista, non c'è partita. 'Cè posta per te' stravince ancora una volta e fissa un nuovo record con 6.171.000 spettatori e uno share del 30.3%. La puntata del people show di Canale 5, andata in onda ieri sera - con ospiti Stefano De Martino e Renato Zero - è, per il momento, la più vista di questa stagione.

Crolla 'A Grande Richiesta', il nuovo programma musicale di Rai Uno che già la scorsa settimana non aveva brillato al suo esordio (2.282.000 telespettatori con il 10,2% di share). La puntata di ieri sera, 'Minaccia Bionda', dedicata a Patty Pravo, ho totalizzato 1.893.000 spettatori pari all'8.3% di share. Al terzo posto 'Minions', su Italia 1, seguito da 1.531.000 spettatori pari a uno share del 6.1%.

Ascolti tv di sabato 20 febbraio: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'Confusi e Felici', su Rai Tre, con 1.391.000 spettatori e il 6% di share; su Rai Due 'F.B.I.' è stato seguito da 1.340.000 spettatori (5.1%) e 'Blue Bloods' da 1.410.000 spettatori (5.5%). 1.180.000 spettatori con il 5% di share per 'Chi trova un amico trova un tesoro', su Rete 4, mentre 'Eden - Un Pianeta da salvare' su La7 ha registrato 621.000 spettatori con il 2.8%. Chiudono Tv8 con 'Fragranza d'amore' (318.000 spettatori con l'1.3% di share) e Nove con 'Jeffrey Epstein - Chi ha ucciso il mostro?' (263.000 spettatori con l'1.2%).