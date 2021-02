Ascolti tv, chi ha vinto tra 'Affari Tuoi' e 'C'è posta per te'

Numeri da capogiro per 'C'è posta per te', ormai imbattibile il sabato sera. Il people show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, ha totalizzato 6.132.000 spettatori pari al 29.2% di share, piazzandosi ancora una volta sulla vetta più alta del podio Auditel con una netta distanza da 'Affari Tuoi (Viva gli sposi)'. Il programma di Rai Uno, condotto da Carlo Conti, ha registrato infatti 4.125.000 spettatori pari al 15.8% di share. Al terzo posto 'Cattivissimo Me 2', che su Italia 1 ha raccolto davanti al video 1.447.000 spettatori con il 5.7% di share.

Ascolti tv di sabato 6 febbraio: prime time

A seguire, tra gli ascolti di prima serata: il film 'L'Ultimo Bacio', su Rai Tre, con 1.254.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%; 'F.B.I.', su Rai Due, con 1.246.000 spettatori e il 4.7% di share, mentre 'Blue Bloods' - sempre sulla seconda rete - è stato seguito da 1.216.000 spettatori per uno share del 4.8%. Su Rete 4 933.000 spettatori (3.1%) per 'Non c'è due senza quattro'; su La7 667.000 spettatori con uno share del 3.1% per 'Eden - Un Pianeta da Salvare'; su Tv8 330.000 spettatori con l'1.3% di share per 'L'Ultima Ricchezza'; su Nove 279.000 spettatori e l'1.1% di share per 'Sirene'.