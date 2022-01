Ascolti, "C'è Posta per Te" contro "Tali e Quali Show": chi ha vinto

Chi ha vinto gli ascolti tv di ieri sera 8 gennaio 2022? Quasi sei milioni gli italiani che hanno scelto le storie, gli ospiti e le emozioni di C'è Posta per Te, trasmissione condotta su Canale 5 da Maria De Filippi e vero e proprio baluardo del sabato sera. È lei ad aggiudicarsi la serata. A seguire Carlo Conti: buona la prima per il suo Tali e Quali, che raggiunge circa 4 milioni di spettatori.

Entusiasta del risultato di C'è Posta per Te è Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: "Maria De Filippi ha riportato il suo programma più iconico e ancora una volta lo show, giunto alla 25esima edizione, ha conquistato tutto e tutti - fa sapere in una nota diffusa in mattinata alla stampa -Una bella serata di tv dedicata al valore e al potere dei sentimenti, governati con maestria ed empatia, sempre con rispetto, quando necessario con fermezza, da Maria De Filippi". E ancora: "Risultati che riempiono di soddisfazione, ottenuti anche grazie alle tante professionalità coinvolte, Fascino e Mediaset, che fanno il proprio lavoro con inesauribile passione. Bravi!".

Festeggiano anche gli autori della trasmissione, che sui propri profili social condividono le foto della curva degli ascolti e del netto distacco dal competitor.

Gli ascolti tv di ieri sera 8 gennaio 2022