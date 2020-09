Lasciateci cantare: i Seat Music Awards riportano la musica sul palco e volano negli ascolti

Finalmente musica, maestro. Dopo lo stop dei concerti a causa dell'emergenza coronavirus, i Seat Music Awards tornano a radunare sul palco i cantanti più amati della musica italiana e volano negli ascolti. Un risultato eccellente per la prima puntata del festival musicale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada su Rai Uno, che si attesta programma più visto della serata con 4.094.000 telespettatori e uno share del 22.24%. Al secondo posto, tra le trasmissioni di prime time, il film-tv 'Il generale Dalla Chiesa' su Canale 5, visto da 1.582.000 telespettatori, con il 9.69% di share.

Per la kermesse canora in onda in diretta da Verona un risultato frutto di addendi combaciati alla perfezione. Non solo la nostalgia canaglia delle esibizioni live che tanto sono mancate in questi mesi, ma anche la rodatissima combo dei due volti più amati dal pubblico Rai al timone (non a caso su Twitter si è levato l'appello di quanti vorrebbero la bella spagnola alla guida di Sanremo 2021 con Amadeus).

Poco importa se l'Arena era riempita per un quinto della sua capienza (quasi 4000 spettatori, a fronte dei 20mila che ospita di solito), consegnando allo schermo televisivo l'immagine di un'epoca storica ferita nella sua spensieratezza, obiettivo della manifestazione era porsi come "riconoscimento a tutti i musicisti e ai lavoratori dietro le quinte che, anche adesso che il mondo si sta preparando a ripartire, continuano a rimanere sospesi e invisibili". Per la prima volta infatti, non sono gli artisti a essere premiati, ma loro stessi dedicano simbolicamente le loro esibizioni ai lavoratori dello spettacolo. Così i “Premi della Musica” diventano per l’occasione i “Premi dalla Musica”.

Grande attesa per la seconda (ed ultima) puntata dell'evento, in onda 5 settembre. E stavolta sul palco sono pronti a salire Achille Lauro, Annalisa, Malika Ayane, Boomdabash con Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Fred De Palma e Anitta, Diodato, Francesco Gabbani, Ghali, Il Volo, Irama, J-Ax, Levante, Mahmood, Marco Masini, Ermal Meta, Michele Bravi, Mika, Modà, Fabrizio Moro, Nek, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Piero Pelù, Max Pezzali, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Takagi Ketra e Elodie, Enrico Brignano.