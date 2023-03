Ascolti tv, chi ha vinto tra "Sei Donne" e la Champions (ma occhio a Belve)

Una prima serata avvincente quella di ieri sera, che ha visto nella programmazione Rai e Mediaset diversi titoli di successo, oltre alla partita di Champions League. Chi ha premiato il pubblico?

A vincere il prime time di martedì 7 marzo è Rai 1 con la fiction "Sei Donne - Il Mistero di Leila", che ha conquistato 3.254.000 spettatori pari al 17.4%, mentre al secondo posto si piazza Canale 5 con il match Chelsea-Borussia Dortmund, che ha registrato 2.790.000 spettatori pari al 13.9% di share. Al terzo posto Italia 1 con Le Iene, che ha raccolto davanti al video 1.377.000 spettatori con il 10.5%.

Il successo di Belve

Fuori dal podio - ma non di molto - "Belve". Il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, che ieri sera ha avuto tra gli ospiti Bianca Balti, protagonista di un'intensa intervista, è cresciuto notevolmente rispetto alla scorsa puntata. 1.061.000 spettatori pari al 5.9% di share, oltre a migliaia di interazioni social che l'hanno tenuto in vetta ai trend su Twitter per tutta la serata, il programma si conferma uno dei prodotti di maggior successo di Rai 2, passato meritatamente in questa stagione dalla seconda alla prima serata.

Gli ascolti tv di martedì 7 marzo: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time, "DiMartedì" su La7 con 1.129.000 spettatori e uno share del 6.5%, "Fuori dal Coro" su Rete 4 con 902.000 spettatori e il 6.2% di share, "CartaBianca" su Rai 3 con 882.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. A chiudere "La Cometa degli Amanti" su Tv8 con 258.000 spettatori pari all'1.3% di share e "Hitman - L'assassino" sul Nove con 297.000 spettatori con l'1.5% di share.