Ascolti tv, chi ha vinto tra Grande Fratello Vip e Sopravvissuti

Ascolti tv di lunedì 31 ottobre 2022, chi ha vinto tra Grande Fratello Vip e Sopravvissuti? Anche nella prima serata di ieri, a contendersi la maggioranza del pubblico delle reti generaliste sono stati due programmi molto diversi tra loro, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, giunto al suo tredicesimo appuntamento, e la serie con Lino Guanciale su Rai1 giunto alla sua penultima puntata (stasera va in onda quella conclusiva).

Ebbene, ad aggiudicarsi la vetta dei programmi più visti è stato ancora una volta Grande Fratello Vip che ha interessato 2.395.000 spettatori con uno share del 20.3%. 2.453.000 spettatori pari al 15.2%, invece, per Sopravvissuti che ha superato di poco la media dei precedenti episodi.

Ascolti tv di lunedì 31 ottobre 2022

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 l’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile è arrivata a 1.655.000 spettatori pari all’11.8%, su Italia1 Killer Elite a 937.000 spettatori (5.7%) e su Rai3 Ritorno al crimine è stato seguito da 658.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica ha totalizzato 881.000 spettatori (6.6%), su La7 la 18° stagione di Grey’s Anatomy 290.000 spettatori pari all’1.7% e su Tv8 Gomorra – La Serie in replica segna 331.000 spettatori (1.9%). Infine, sul Nove Little Big Italy è visto da 469.000 spettatori (2.7%).