Ascolti tv, come sono andati gli speciali su Berlusconi

La morte di Silvio Berlusconi ha stravolto i palinsesti televisivi. Da ieri Rai, Mediaset e La7 stanno dedicando ampio spazio al leader di Forza Italia, scomparso a 86 anni.

Su Rai 1, in prima serata, al posto della replica di Bianca - fiction con Maria Chiara Giannetta - è andata in onda una puntata speciale di Porta a Porta, dal titolo Silvio Berlusconi - L'uomo che ha cambiato l'Italia. Il programma di Bruno Vespa ha raccolto davanti al video 1.835.000 spettatori pari al 10.5% di share.

Mediaset ha trasmesso a reti unificate uno speciale di Toni Capuozzo dal titolo Caro presidente... ti saluto, con la regia di Roberto Burchielli. A seguire anche lo Speciale Tg5 in prima serata è andato in onda in simulcast sulle tre reti, condotto da Cesara Buonamici con Paolo Del Debbio e Nicola Porro. Canale 5 ha registrato 1.250.000 spettatori pari all'8.3% di share, Rete 4 534.000 spettatori con il 3.5% di share, mentre Italia 1 345.000 spettatori e uno share del 2.3%.

Su La7, invece, I mille volti di Berlusconi - speciale condotto da Enrico Mentana - ha conquistato 667.000 spettatori e uno share del 5.8%. Mediaset anche oggi dedica a Silvio Berlusconi un palinsesto ad hoc, sempre in simulcast.

Ascolti tv di lunedì 12 giugno: prime time

Su Rai 2 è andata in onda, ieri sera, la serie C.S.I. Vegas, seguita da 908.000 spettatori con il 5.9% di share, mentre Rai 3 ha trasmesso Report, che ha interessato 1.424.000 spettatori con l'8.1% di share.