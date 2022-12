Ascolti tv, "Stanotte a Milano" di Alberto Angela contro "Il 7 e l'8" di Ficarra e Picone: chi ha vinto

Ascolti tv del 25 dicembre 2022: qual è stato il canale più seguito dai telespettatori nella serata di Natale? Vasta la scelta dei film proposti dalle diverse reti generaliste che, dalla commedia al musical, dal gangster movie al biografico, hanno offerto un'ampia rosa di opportunità al pubblico, tra cui l'eccezionale alternativa di Rai1 costituita dal viaggio di Alberto Angela in una Milano notturna.

Ed è stato proprio Stanotte a Milano ad essere il programma più visto di Natale: 3.420.000 spettatori pari al 23.8% di share, sono stati gli spettatori interessati allo straordinario programma del divulgatore scientifico, contro cui poco ha potuto la concorrenza di Canale5. Il 7 e l'8, infatti, film con Ficarra e Picone, ha raccolto 2.123.000 spettatori e uno share del 13.3%.

Ascolti tv di domenica 25 dicembre 2022

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 la prima tv di Natale a Castle Hart ha interessato 1.191.000 spettatori (7.2%), su Italia1 Miracolo nella 34a strada è stato scelto da 1.107.000 spettatori (7.2%), su Rai3 Non c’è più religione da 761.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 The Untouchables: Capone Rising ha raggiunto 735.000 spettatori (4.8%), su La7 Il padre della sposa ha registrato 293.000 spettatori pari all'1.8% e su Tv8 Just Friends – Solo amici 213.000 spettatori (1.3%). Infine, sul Nove The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo è stato seguito da 507.000 spettatori (3.3%).