Ascolti Tv, Star in the Star flop confermato. Vince Fino all'Ultimo Battito

Non decolla il programma di Ilary Blasi, doppiato dalla fiction Rai

Neanche la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi e la presenza mordi-e-fuggi di Ronn Moss nei panni di Paul McCartney hanno aiutato Star in the Star a tirarsi su dalle secche Auditel. La 2a puntata dello show di Canale 5 ha confermato i deludenti numeri del debutto.

Rai 1 doppia Canale 5

1.816.000 telespettatori e l’11.5% di share per il programma condotto da Ilary Blasi, rispetto ai 1.947.000 telespettatori (11,02% di share) di 7 giorni fa. E all'appello mancano ancora cinque puntate. Sarà complicato arrivare alla finalissima, visti i numeri particolarmente bassi. A vincere la serata è stata la nuova fiction di Rai1 Fino all'ultimo Battito, partita con 3.884.000 telespettatori, pari al 20.4% di share. In linea con gli ascolti del 2020 X Factor, su Sky Uno e on demand visto da 745.091 telespettatori, pari al 3% di share, mentre Piazza Pulita su La7 si è fermata al 4.63% di share, con Dritto e Rovescio su Rete 4 al 6%.

Male Rai 3

Nuova stagione di Lui è Peggio di Me su Rai3, con Giorgio Panariello e Marco Giallini, ma il ritorno è stato tutt'altro che eclatante: 792.000 telespettatori, pari ad uno share del 4%. Al pomeriggio, invece, testa a testa a sorpresa tra la cerimonia di premiazione dei medagliati olimpici al Quirinale, con il 14,20% di share, e Pomeriggio 5, fermo al 14,85%.