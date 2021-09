Ascolti tv, Star in the Star fa flop. Esordio choc per Ilary Blasi

Un po’ Tale e Quale e un po’ Cantante Mascherato, con una spruzzata di Lip Sync Battle, format in Italia purtroppo ancora mai arrivato. La prima attesa, temuta e discussa puntata di Star in The Star, nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, ha fatto incetta di critiche sui social. E non solo.

Esordio flop

Il riscontro Auditel è stato infatti impietoso. 1.947.000 telespettatori e l’11% di share. Considerando la chiusura notturna, dopo la mezzanotte, un vero e proprio disastro per l'ex conduttrice del Grande Fratello Vip, al cospetto di un programma 'plastificato', con il playback a dominare la scena, mascheroni sui misteriosi concorrenti famosi chiamati ad interpretare celebrità musicali e tre 'giudici' (Pucci, Claudio Amendola e Marcella Bella) decisamente poco ficcanti. A stravincere la serata degli ascolti Sorelle per sempre su Rai1, che ha conquistato 4.763.000 spettatori pari al 24.4% di share, mentre Piazzapulita con Corrado Formigli è tornata su La7 con 681.000 spettatori e il 4.3%. Su Tv8 debutto per la quindicesima stagione di X Factor, vista in chiaro da 569.000 telespettatori, pari al 2.8%. Sommando questi numeri generalisti a quelli Sky si arriva ad un totale di 1.3 milioni di telespettatori, con il 5,8% di share totale.

Risultati che faranno piacere a Stefano Coletta, Carlo Conti e Milly Carlucci, viste le esplicite somiglianze tra Star in The Star, Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato. Bisognerà ora capire come fare ad andare avanti per altre sei puntate, per Ilary Blasi & Co., visti i numeri già impietosi al debutto e con una finalissima annunciata su Canale 5 per il prossimo 28 ottobre.

Ascolti Tv 16 settembre 2021



Rai 1 - Sorelle per sempre - 4.763.000 telespettatori, share 24.42%

Rai 2 - Gli uomini d’oro - 630.000 telespettatori, share 3.02%

Rai 3 - The Children Act – Il Verdetto - 863.000 telespettatori, share 4.03%

Canale 5 - Star in the Star - 1.947.000 telespettatori, share 11.02%

Italia 1 - Chicago Med - 884.000 telespettatori, share 4.61%

Rete 4 - Dritto e Rovescio - 870.000 telespettatori, share 5.51%

La7 P- Piazzapulita - 681.000 telespettatori, share 4.31%

Tv8 - X Factor 2021 - 569.000 telespettatori, share 2.8%

Nove - Hercules – Il guerriero - 284.000 telespettatori, share 1.4%