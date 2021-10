Ascolti Tv, Star in The Star cala ancora. Share ai minimi storici per Ilary Blasi

Terza puntata in prime time per Star in the Star e terzo deludente risultato Auditel per Ilary Blasi, ieri calata addirittura al 10,60% di share. Appena 1.880.000 telespettatori per il chiacchierato show di Canale 5, rispetto ai 1.947.000 dell'esordio e ai 1.816.000 della scorsa settimana. Mediaset è corsa ai ripari riducendo il numero di puntate previste, con la semifinale anticipata al 7 ottobre e la finalissima al 14 ottobre. La sfuriata di Pier Silvio Berlusconi non ha dato i frutti sperati, tanto da considerare impossibile un ritorno in onda per la prossima stagione.

Vince la fiction Rai

A vincere la serata Auditel la fiction di Rai 1 Fino all'ultimo Respiro, vista da 3.620.000 telespettatori, con uno share al 18,8%. Numeri buoni ma non eccezionali per Cinzia TH Torrini, solitamente abituata ad altri ascolti tv. Su Rai3 continua a deludere Lui è peggio di me, con una seconda puntata vista da 803.000 telespettatori (share 3,8%), mentre su La7 è cresciuto Piazza Pulita. 1.042.000 telespettatori e uno share al 6,6% per il talk condotto da Corrado Formigli, che ha così battuto la diretta concorrenza di Rete4 con Dritto e Rovescio, visto da 853.000 telespettatori (share al 5,6%). Su Tv8 Lazio – Lokomotiv Mosca, match di Europa League, è stato visto da 855.000 telespettatori (share 3,9%), con Il contadino cerca moglie, su Nove, visto da 488.000 telespettatori (share 2,3%). Con Air su Rai2 ha infine registrato 946.000 telespettatori (share 4,6%), con Chicago Med su Italia 1 a quota 940.000 telespettatori (share 4,8%).

Per quanto riguarda il pre-serale, Soliti Ignoti – Il Ritorno ha nuovamente vinto la sfida con la concorrenza di Antonio Ricci. 4.553.000 spettatori (share al 19.6%) per Amadeus, contro i 3.681.000 spettatori (share al 15.9%) di Striscia la Notizia. Al pomeriggio, netta vittoria de La Vita in Diretta nei confronti di Barbara d'Urso. Matano sopra il 18% di share, Pomeriggio 5 sotto l'11%.

I numeri di X Factor 2021

La terza e ultima puntata delle audizioni di X Factor 2021, su Sky Uno/+1 e on demand, ha invece totalizzato 754.402 telespettatori, con il 2.81% di share.