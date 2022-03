Ascolti tv, La Pupa e Il Secchion vs Studio Battaglia: chi ha vinto

Serata di esordi quella di ieri. Su Rai1 la fiction Studio Battaglia non ha deluso le aspettative, conquistando il prime time grazie a 4.183.000 spettatori pari al 18.91%. La fiction con Lunetta Savino, Giorgio Marchesi, Massimo Ghini, Barbara Bobulova - e un cast composto da volti amatissimi dal pubblico dell'ammiraglia - ha battuto la partita di Champions League Manchester United vs Atletico Madrid, in onda su Canale 5, che ha registrato 3.469.000 spettatori e il 14.42% di share.

La vera sorpresa è al terzo gradino del podio. La prima puntata de La Pupa e il Secchione, con Barbara D'Urso alla conduzione, ha raccolto davanti al video 2.003.000 spettatori con il 12.62% (nonostante la poca originalità, di cui si è discusso molto anche sui social), scalzando in un colpo solo Stefano De Martino e Floris, fermi subito dopo in un testa a testa.

Il reality condotto da Barbara d’Urso ha toccato picchi che hanno superato il 20% di share e sfiorato i 3.000.000 di spettatori. Successo anche tra i più giovani: 22.5% di share sui 15-34enni. L’hashtag ufficiale del programma #lapupaeilsecchioneshow ha dominato per l’intera serata il podio degli argomenti più discussi su Twitter.

Ascolti tv di martedì 15 marzo 2022: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: