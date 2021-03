Ascolti tv, 'Svegliati amore mio' vince ma non convince

I numeri non sono quelli delle fiction Rai (e non lo è neanche il prodotto), ma sono buoni e bastano a vincere un prime time senza controprogrammazione. La prima puntata di 'Svegliati amore mio', attesissima serie di Canale 5 con Sabrina Ferilli, è stata vista da 3.814.000 telespettatori pari a uno share del 16,09%, dando di nuovo ossigeno alle fiction Mediaset dopo l'ultimo flop, lo scorso dicembre, con 'Il silenzio dell'acqua 2". Un traino importante è senza dubbio la protagonista, che torna due anni dopo il successo de 'L'amore strappato' con una storia familiare dalle simili potenzialità ma non trattata con la stessa cura. La sensazione, condivisa da molti, è quella di trovarsi davanti a una fiction 'retrò' per regia e dialoghi, tanto che sui social qualcuno azzarda il paragone con l'Ares, marchio di fabbrica di titoli anni '90/2000 come 'Il bello delle donne' e 'L'onore e il rispetto'. Uno strazio forzatamente urlato (come i nomi della Ferilli, altra annotazione social) da risultare quasi grottesco, come alcuni dei personaggi.

Al secondo posto, a poca distanza, Rai Uno con il film 'Mia e il leone bianco', che ha registrato 3.630.000 telespettatori e il 14,49%. 'Rocco Schiavone' su Rai Due ha conquistato invece il terzo posto grazie a 2.570.000 telespettatori e al 10,27% di share.

Ascolti tv di mercoledì 24 marzo: prime time

Appena fuori dal podio 'Chi l'ha visto?' che su Rai Tre ha registrato 2.291.000 telespettatori pari al 9,94% di share, mentre su Tv8 la finale di 'Italia's got Talent' ha conquistato 1.405.000 telespettatori con il 6,37%. Italia 1 con 'Barry Seal - Una storia americana' ha totalizzato 1.328.000 telespettatori e il 5,36% e Retequattro con 'Stasera Italia Speciale' ha interessato 671.000 telespettatori e il 2,89% mentre su La7 'Atlantide' è stato visto da 654.000 telespettatori pari a uno share del 2,78%. Nove chiude la classifica degli ascolti del prime time con 'Accordi & Disaccordi' seguito da 448.000 telespettatori pari all'1,68% di share.

Ascolti tv di mercoledì 24 marzo: le altre fasce

Nell'access prime time Rai1 vince con 'Soliti Ignoti - Il Ritorno', visto da 5.503.000 telespettatori pari al 19,73% di share. Canale 5 con 'Striscia la notizia' ne ha ottenuti 4.587.000 e il 16,43%. Anche nel preserale domina Rai1 con 'L'Eredità' che ha totalizzato 5.048.000 telespettatori e il 23,07% di share contro i 4.244.000 e il 19,98% di 'Avanti un altro!', il programma concorrente di Canale 5. Nel complesso le reti Rai hanno fatto l"en plein' aggiudicandosi la prima serata, con 10.342.000 telespettatori e il 37,81% di share, la seconda serata con 4.176.000 e il 34,11%, e l'intera giornata con 4.035.000 telespettatori e il 36,74% di share.