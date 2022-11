Ascolti tv, chi ha vinto fra "Tale e Quale Show" e "Quo vado?"

Ieri, venerdì 11 novembre 2022, la sfida degli ascolti tra le due ammiraglie Rai e Mediaset ha visto scontrarsi nel prime time Tale e Quale Show e Quo vado?, film di Checco Zalone. Chi ha avuto la meglio?

Il talent show di Carlo Conti ha stravinto con 4.454.000 telespettatori pari al 28,1% di share, 5,5 punti in più rispetto allo scorso anno. In share è la finale più vista, insieme a quella del 2014. Un altro successo del programma ormai cult ma soprattutto di Carlo Conti, che lo traina da ben 12 edizioni continuando a offrire uno spettacolo in grado di conquistare ogni anno il pubblico. Netto lo stacco dal film di Zalone Quo vado?, al secondo posto con 2.094.000 telespettatori e l'11,8% di share. Terzo piazzamento per Fratelli di Crossa, su Nove, con 1.299.000 telespettatori e uno share del 6,8%.

Appena fuori dal podio Rete e con Quarto Grado, visto da 1.068.000 telespettatori pari al 7,3% di share, mentre il film di Italia 1, Shooter, ha registrato 1.065.000 telespettatori con il 6,2% di share. Su La7 Propaganda Live è stato visto da 747.000 telespettatori con il 5,4% di share e Rai 2 con il match Italia – Spagna valido per la qualificazione alla Coppa del Mondo 2023 di Basket, ha conquistato 594.000 telespettatori e il 3,2% di share. Su Tv8 MasterChef 10 ha interessato 430.000 telespettatori con il 2,5% di share, mentre Rai 3 con il docufilm Romanzo Radicale – Io sono Marco Pannella chiude la classifica del prime time di ieri con 400.000 telespettatori e il 2,2% di share.