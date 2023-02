Ascolti tv, Tale e Quale Sanremo e l'omaggio a Maurizio Costanzo: chi ha vinto

Sabato 25 febbraio 2023 è stato un giorno molto particolare per la tv italiana, scandita com'è stata dagli appuntamenti che, sulle reti Rai come su quelle Mediaset, hanno dedicato servizi e programmi al ricordo del grande Maurizio Costanzo scomparso venerdì.

La prima serata di ieri ha visto contrapporre due appuntamenti ben diversi sulle due ammiraglie: su Rai1 la seconda e ultima puntata di Tale e Quale Sanremo e su Canale 5 una serata speciale in ricordo di Costanzo che ha riproposto due momenti cult condotti da lui, “In ordine alfabetico” con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi per la prima volta intervistati insieme del 1999, e “I tre tenori” con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado nel 1998. Ad avere la meglio è stato il programma condotto da Carlo Conti, vinto da Gilles Rocca nei panni di Francesco Gabbani e seguito da 4.185.000 spettatori pari al 28.5% di share. Su Canale5, in ricordo di Maurizio Costanzo, In Ordine Alfabetico ha raccolto davanti al video 2.086.000 spettatori con uno share del 12.3%.

Va precisato che il programma di Rai1 era registrato, motivo per cui, prima di lanciare la puntata, Carlo Conti ha registrato un messaggio proprio per ricordare Maurizio Costanzo: "È una puntata che abbiamo registrato tempo fa e quindi nella puntata non ci saranno riferimenti alla tragica notizia che ci ha colpito ieri, della scomparsa di Maurizio Costanzo", ha detto il conduttore, "Naturalmente fossimo stati in diretta avremmo fatto una grande standing ovation, un grande applauso. Loretta, Giorgio, Cristiano avrebbero ricordato Maurizio Costanzo. Essendo registrato non possiamo farlo, ma ci tengo io a farlo in questo spazio a nome di Loretta Goggi, di Giorgio Panariello e di Cristiano Malgioglio, con la scomparsa di Maurizio Costanzo di spenge un faro".