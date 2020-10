Ascolti tv, ‘Tale e Quale Show’ vs ‘GF Vip’: ecco com’è andata la sfida del venerdì sera

Una sfida sul filo del rasoio quella degli ascolti tv di venerdì 2 ottobre 2020 tra ‘Tale e Quale Show’ vs ‘GF Vip’ che si sono allontanati l’uno dall’altro in termini di share per meno di un punto. Ad avere la meglio è stato lo show condotto da Carlo Conti su Rai Uno con i suoi 3.782.000 telespettatori e il 18,41% di share; su Canale 5, invece, il 'Grande Fratello Vip' ha ottenuto 3.037.000 telespettatori e il 18,17% di share. Terzo posto per Rai2 con 'N.C.I.S. Unità anticrimine' che ha totalizzato 1.515.000 telespettatori e il 6,14% di share.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ascolti tv di venerdì 2 ottobre 2020

Per quanto riguarda le altre reti, Retequattro 'Quarto Grado' (1.084.000 telespettatori, share 6.01); su Nove 'Fratelli di Crozza' (1.080.000 telespettatori, share 4,52%); su Italia 1 'Freedom Oltre il Confine' (811.000 telespettatori, share 4.3%); su Rai3 'Le Ragazze' (846.000 telespettatori, share 3,78%); su La7 'Propaganda Live' (772.000 telespettatori, share 4,26%); su Tv8 'X Factor' (625.000 telespettatori, share 2,85%).