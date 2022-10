Ascolti tv, chi ha vinto tra 'Tale e Quale Show' e 'Viola come il mare'

Ascolti tv di venerdì 21 ottobre 2022: chi ha vinto la sfida tra Tale e Quale Show e Viola come il mare? Per la quarta settimana la sfida della prima serata tra le due ammiraglie Rai e Mediaset è stata tra il programma delle imitazioni condotto da Carlo Conti e la fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. E anche stavolta, a catturare l'attenzione della maggior parte del pubblico sintonizzato sulle reti generaliste è stata la quarta puntata dello show di Rai1 vinta da Rosalinda Cannavò con 4.054.000 spettatori pari al 24.3% di share. La concorrenza, invece, ha raggiunto l'interesse di 2.721.000 spettatori, pari al 16.3% di share che mantiene la media dei precendenti appuntamenti.

Gli ascolti tv di venerdì 22 ottobre 2022

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 S.W.A.T. ha interessato 822.000 spettatori pari al 4.3% di share, Italia 1 con John Rambo 933.000 spettatori (5%), su Rai3 Benvenuto Presidente! ha raccolto davanti al video 548.000 spettatori pari ad uno share del 3%. Su Rete4 Quarto Grado ha raggiunto 1.015.000 spettatori con il 6.9% di share, La7 con Propaganda Live 957.000 spettatori (6.7%), su TV8 MasterChef Italia ha totalizzato 2.4% con 393.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza 1.367.000 spettatori (7.1%).