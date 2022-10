Ascolti tv, chi ha vinto tra Tale e Quale Show e Viola come il mare

Ascolti tv di venerdì 28 ottobre 2022: chi ha vinto tra Tale e Quale Show e Viola come il mare? Per la quinta settimana c'è stata la grande sfida della prima serata tra le due reti concorrenti, Rai e Mediaset, che propongono di vederdì sera due programmi tra i più seguiti dal pubblico, da un lato lo show delle imitazioni condotto da Carlo Conti su Rai 1 e dall'altro la fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi su Canale 5. Quale programma è stato più seguito dal pubblico? Anche questa volta a catturare l'attenzione della maggior parte del pubblico sintonizzato sulle reti generaliste è stata la quinta puntata dello show di Rai1, vinto da Antonino Spadaccino nei panni di Loredana Berté, che ha ottenuto un totale di 4.129.000 spettatori pari al 24.7% di share. La concorrenza, invece, ha raggiunto l'interesse di 2.672.000 spettatori pari al 15.7% di share.

Gli ascolti tv di venerdì 28 ottobre 2022

Per quanto riguarda gli altri canali, su Rai2 S.W.A.T. ha interessato 611.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia 1 Rambo Last Blood ha catturato l’attenzione di 1.294.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 La Marcia su Roma, Cronache del 1922 ha raccolto davanti al video 836.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.079.000 spettatori con il 7.1% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 845.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su TV8 MasterChef Italia ha segnato il 2.1% con 346.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.224.000 spettatori (6.2%).